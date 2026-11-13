Bessent reproche au ministère du Commerce l'absence de contrôles à l'exportation concernant Megaspeed, partenaire de Nvidia

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré vendredi que quatre agences gouvernementales étaient favorables à l'inscription de Megaspeed, la société singapourienne au cœur du scandale Nvidia, sur une liste noire commerciale, mais que ce n'était pas l' avis du département du Commerce, qui en avait la charge.

M. Bessent a précisé que le Trésor, le Pentagone, le Département d’État et le Bureau du représentant américain au commerce étaient favorables depuis des mois à l’ajout de Megaspeed à la liste des entités du ministère du Commerce. « Mais c’est le ministère du Commerce qui a le pouvoir de décision », a déclaré M. Bessent à l’émission « Squawk Box » de CNBC. « Il faudra leur poser la question concernant leurs processus internes. »

La « liste des entités » du ministère du Commerce est une liste noire commerciale regroupant des entités liées à la Chine qui, selon les responsables américains, représentent des risques pour la sécurité nationale. Le ministère n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les critiques s’intensifient concernant le rôle de Lutnick dans la supervision des contrôles à l’exportation des puces américaines vers la Chine. Selon des informations parues cette semaine dans les médias, Lutnick aurait freiné la campagne de répression menée par le président Donald Trump contre les entreprises soupçonnées de détourner les puces de Nvidia vers la Chine.

Megaspeed est sous les feux de la rampe depuis la publication d’informations selon lesquelles Jensen Huang aurait eu une liaison avec Alice Huang, une ancienne cadre de Megaspeed que les autorités américaines soupçonnent d’être une espionne chinoise.

Reuters a rapporté jeudi que de hauts responsables de la Maison Blanche discutaient de l’opportunité d’écarter Lutnick dans le cadre d’un scandale d’espionnage impliquant la société Nvidia ( NVDA.O ) et son ancien directeur général, Jensen Huang.

Bessent a ajouté que l’administration s’efforçait de mettre fin aux « fuites » dans le système d’exportation de puces, et a soulevé des questions quant à la rigueur avec laquelle Nvidia NVDA.O avait vérifié les antécédents de son entreprise partenaire, dans le contexte du départ cette semaine du directeur général Jensen Huang , qui a provoqué une onde de choc dans le secteur de l’IA.

Les législateurs américains ont appelé à des restrictions plus strictes concernant l’accès de la Chine aux puces d’IA de pointe à la suite de ce scandale, qui menace d’impliquer certains membres de l’administration Trump, notamment Lutnick, alors que les questions se multiplient quant à la surveillance exercée par l’administration sur les ventes de puces à la Chine .

« La véritable question ici devrait être la suivante: Nvidia connaissait-elle son client, et a-t-elle déployé des efforts sérieux pour s’assurer qu’il n’y avait pas de fuite et qu’elle ne vendait pas à ce qui était manifestement des sociétés écrans servant de relais? », a déclaré M. Bessent .

« Il est important que toute personne au sein de l’entreprise soit tenue pour responsable de cela. »

Interrogé sur la nécessité pour le Congrès d’intervenir en matière de contrôles à l’exportation, il a répondu: « Nous disposons de toutes les compétences nécessaires. Il suffit simplement de les mettre en œuvre. »