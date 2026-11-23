Bessent réclame des explications à Nvidia sur ses ventes de puces à la Chine

Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent affirme être en contact avec la direction par intérim et les administrateurs de Nvidia pour obtenir des réponses sur la culture d'entreprise du groupe.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré dimanche sur CBS que Washington attendait des explications de la direction de Nvidia sur ses ventes de puces à la Chine. Cette demande intervient dix jours après la démission de l'ancien directeur général Jensen Huang, à la suite d'une liaison avec une espionne chinoise présumée.

"Nous sommes en contact avec la direction par intérim, avec les administrateurs principaux, avec leurs avocats, et nous avons besoin de réponses", a dit Scott Bessent. "Il incombe à Nvidia d'agir rapidement, car nous voulons savoir quelle était la culture d'entreprise."

Les révélations sur les liaisons extraconjugales de Jensen Huang ont provoqué sa démission et déclenché des enquêtes des autorités de régulation américaines et du FBI, des décisions du Congrès, un audit interne et un projet de recours collectif d'investisseurs. Scott Bessent veut savoir "qui était responsable de la conformité" et "à quel niveau de l'entreprise cette affaire était connue".

Donald Trump a dit vendredi vouloir voir Jensen Huang présenter ses excuses et revenir chez Nvidia. Scott Bessent a jugé qu'il fallait d'abord déterminer les responsabilités. Le président du conseil d'administration de Nvidia, Harvey Jones, a déjà écarté l'idée de le réembaucher.

Une enquête de la SEC sur la comptabilité ?

Reuters a par ailleurs révélé que la SEC enquêterait sur les pratiques comptables de Nvidia. Cette révélation fait suite à une information parue dans le Wall Street Journal plus tôt dans la semaine, qui rapportait que la société était sous le coup d'une enquête de la SEC, mais sans fournir de détails sur les cause du déclenchement de la procédure.