Bessent, du Trésor américain, s'attend à une importante commande de Boeing lors de la visite en Chine

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Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré jeudi qu'il s'attendait à une annonce concernant d'importantes commandes chinoises d'avions Boeing BA.N lors de la visite du président Donald Trump à Pékin cette semaine.

Bessent a déclaré à CNBC lors d'une interview enregistrée plus tôt jeudi que les deux parties discuteraient d'autres achats, notamment dans les domaines de l'énergie et des produits agricoles, ainsi que de secteurs non stratégiques et non sensibles dans lesquels la Chine pourrait investir aux États-Unis.