BESI : vers une entrée dans l'AEX

(CercleFinance.com) - A l'issue de la revue annuelle de ses indices de la Bourse d'Amsterdam, Euronext fait part de l'entrée du fabricant d'équipements semiconducteurs BE Semiconductor Industries (BESI) et du groupe de solutions d'éclairage Signify au sein de l'indice-phare AEX. Ces deux valeurs remplaceront l'établissement bancaire ABN Amro et la société de biotechnologies Galapagos, qui rejoindront donc l'indice AMX. Les modifications dues à cette révision seront effectives à partir du lundi 22 mars.

Valeurs associées BESI Euronext Amsterdam -0.51%