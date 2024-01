Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BESI: plombé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 04/01/2024 à 13:07









(CercleFinance.com) - BE Semiconductor Industries (BESI) lâche 4% à Amsterdam, pénalisé par une dégradation de conseil chez UBS de 'achat' à 'neutre', malgré un objectif de cours relevé de 120 à 135,4 euros sur l'action de l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs.



S'il estime que les perspectives de croissance à long terme du groupe restent intactes, le broker pense que beaucoup est intégré dans les cours. 'Après la solide performance de l'action, nous attendrions un meilleur point d'entrée à partir de maintenant', indique-t-il.





Valeurs associées BESI Euronext Amsterdam -5.02%