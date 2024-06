Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BESI: entouré avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 07/06/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - BE Semiconductor Industries (BESI) s'adjuge 3% à Amsterdam, sur fond de propos favorables d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'surperformance' et relève son objectif de cours de 165 à 180 euros, après une journée investisseurs.



Jugeant celle-ci 'rassurante sur l'hybrid bonding et avec de l'upside sur le TCB', le bureau d'études relève son BPA 2026 d'environ 13% et 'continue de penser que BESI sera l'équipementier qui devrait croître le plus vite en Europe'.





Valeurs associées BESI 148.25 EUR Euronext Amsterdam +3.20%