BESI: bien orienté avec un relèvement d'analyste

(CercleFinance.com) - BESI (BE Semiconductor Industries) s'adjuge plus de 4% à Amsterdam, avec le soutien d'Oddo BHF qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' et porte son objectif de cours de 70 à 100 euros, dans une note consacrée au secteur des semiconducteurs.



'L'émergence de nouvelles technologies, la complexification des processus de fabrication et les nombreux projets d'investissement vont permettre aux équipementiers de surperformer la croissance du secteur, avec un fort rebond dès 2024', estime l'analyste.





