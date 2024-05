Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Besi: bien orienté après une commande pour 26 systèmes information fournie par Cercle Finance • 09/05/2024 à 13:28









(CercleFinance.com) - BE Semiconducteurs (Besi) prend 3% à Amsterdam, après avoir fait part mercredi soir d'une commande majeure de la part d'un deuxième fabricant de semiconducteurs logiques de premier ordre, pour 26 systèmes de collages hybrides.



Cette commande, qui porte sur son système de dernière génération, doit être livrée au dernier trimestre 2024 et au premier trimestre 2025, le Néerlandais anticipant encore des commandes du même type de la part d'autres clients au deuxième trimestre 2024.



'Ceci aide à confirmer les perspectives à long terme favorables et la feuille de route anticipée pour les systèmes de collages hybrides de Besi pour des applications de calcul sur la prochaine décennie', commente son CEO Richard Blickman.





Valeurs associées BESI Euronext Amsterdam +3.01%