Bertelsmann : sa filiale RTL Group réduit la voilure

Ces décisions ont été prises "dans le contexte de l'évolution rapide du paysage médiatique et de la situation macroéconomique difficile", a déclaré Thomas Rabe, président de RTL Allemagne, cité dans le communiqué.

Les versions allemandes des magazines GEO, Gala et Capital, ainsi que le journal féminin allemand Brigitte et l'hebdomadaire d'information Stern seront maintenus.

(AOF) - Bertelsmann, maison-mère de M6, a annoncé ce mardi la suppression de 700 postes ainsi que l'arrêt d'une vingtaine de magazines en Allemagne. Sous la pression de la flambée des prix de l'énergie et du papier, RTL Group, filiale de Bertelsmann, qui emploie actuellement 7 500 personnes en Allemagne, réduit donc la voilure. Le groupe souhaite également "réorganiser" son portefeuille de publications et se concentrer sur ses marques phares, "qui représentent environ 70% des ventes actuelles".

