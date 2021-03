BERTELSMANN : l'autorité de la concurrence britannique enquête sur le rachat de Simon & Schuster

(AOF) - Selon le quotidien The Guardian, l'autorité de la concurrence britannique, la Competition and Markets Authority (ou CMA), aurait lancé une enquête concernant l'acquisition de l'éditeur américain Simon & Schuster par Penguin Random House, filiale du groupe allemand Bertelsmann. The Guardian explique que la CMA examine si l'opération peut entraîner une "diminution substantielle de la concurrence sur un ou plusieurs marchés de biens ou de services au Royaume-Uni".

"La CMA a désormais jusqu'au 19 mai pour décider si elle passe à la deuxième phase de l'enquête, ce qui serait le signe de préoccupations plus sérieuses en matière de concurrence", ajoute le quotidien britannique.

Pour rappel, ce rapprochement a été officialisé en novembre 2020. ViacomCBS, l'ancien propriétaire de Simon & Schuster, a cédé l'éditeur de Dan Brown ou encore Stephen King pour 2,175 milliards de dollars en cash.

Oddo BHF estime que la part de marché dans l'édition au Royaume-Uni du nouvel ensemble serait de l'ordre de 25%, dont 23% pour Penguin Random House, Simon & Schuster étant un petit acteur dans ce pays.

"Cette donnée consolidée est assez faible si on la compare à d'autres marchés tels que celui de la musique (environ 40% pour le leader)", écrit Oddo BHF dans une note. La CMA pourrait éventuellement pousser Penguin Random House à céder quelques actifs sur le marché britannique, ce qui pourrait être une opportunité pour Lagardère Publishing de se positionner (environ 13% de part de marché)".