Bertelsmann BTGGg.F n'a pas l'intention de se lancer sur le marché des jeux vidéo malgré le succès phénoménal de “Grand Theft Auto VI”, a déclaré Thomas Rabe, directeur général du groupe médiatique allemand qui a édité le premier opus de la franchise.
La forte demande mondiale pour GTA VI devrait générer des recettes dépassant largement ses coûts de développement estimés à environ 1 milliard de dollars.
Mais “tous les jeux ne connaissent pas le même succès que GTA”, a déclaré M. Rabe, soulignant que le secteur du jeu vidéo reste un secteur dépendant des succès, à l’instar de l’industrie cinématographique. “Il n’est pas facile de s’imposer avec de nouveaux jeux.”
La division BMG Interactive de Bertelsmann a édité le premier “Grand Theft Auto” en 1997. L’année suivante, la société a cédé cette activité à Take-Two Interactive TTWO.O , qui a ensuite développé l’une des franchises de jeux vidéo les plus prospères au monde.
M. Rabe a indiqué que son entreprise avait à plusieurs reprises envisagé de se lancer sur le marché du jeu vidéo au cours des 10 à 15 dernières années, mais qu’elle avait finalement décidé de ne pas le faire. Il a invoqué les coûts d’acquisition élevés, les risques pour la réputation et la dépendance du secteur à l’égard d’un petit nombre de blockbusters.
Bertelsmann, dont les activités comprennent le groupe audiovisuel RTL Group RRTL.DE , l'éditeur Penguin Random House, la maison de disques BMG et le prestataire logistique Arvato, ne voit guère l'utilité de se diversifier dans d'autres secteurs, a déclaré M. Rabe.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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