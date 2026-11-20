Bertelsmann BTGGg.F n'a pas l'intention de se lancer sur le marché des jeux vidéo malgré le succès phénoménal de “Grand Theft Auto VI”, a déclaré Thomas Rabe, directeur général du groupe médiatique allemand qui a édité le premier opus de la franchise.

La forte demande mondiale pour GTA VI devrait générer des recettes dépassant largement ses coûts de développement estimés à environ 1 milliard de dollars.

Mais “tous les jeux ne connaissent pas le même succès que GTA”, a déclaré M. Rabe, soulignant que le secteur du jeu vidéo reste un secteur dépendant des succès, à l’instar de l’industrie cinématographique. “Il n’est pas facile de s’imposer avec de nouveaux jeux.”

La division BMG Interactive de Bertelsmann a édité le premier “Grand Theft Auto” en 1997. L’année suivante, la société a cédé cette activité à Take-Two Interactive TTWO.O , qui a ensuite développé l’une des franchises de jeux vidéo les plus prospères au monde.

M. Rabe a indiqué que son entreprise avait à plusieurs reprises envisagé de se lancer sur le marché du jeu vidéo au cours des 10 à 15 dernières années, mais qu’elle avait finalement décidé de ne pas le faire. Il a invoqué les coûts d’acquisition élevés, les risques pour la réputation et la dépendance du secteur à l’égard d’un petit nombre de blockbusters.

Bertelsmann, dont les activités comprennent le groupe audiovisuel RTL Group RRTL.DE , l'éditeur Penguin Random House, la maison de disques BMG et le prestataire logistique Arvato, ne voit guère l'utilité de se diversifier dans d'autres secteurs, a déclaré M. Rabe.