Bertelsmann exclut toute offensive dans le secteur du jeu vidéo malgré l'engouement pour GTA VI, selon son directeur général

Le groupe de médias allemand Bertelsmann BTGGg.F n'envisage pas de se lancer sur le marché florissant du jeu vidéo, malgré le lancement retentissant de GTA VI, a déclaré jeudi à Reuters son directeur général, Thomas Rabe.

Bertelsmann a à plusieurs reprises envisagé de se lancer dans le jeu vidéo au cours des 10 à 15 dernières années, mais a finalement décidé de ne pas le faire, a expliqué M. Rabe, invoquant des coûts d’acquisition élevés, des risques pour la réputation et la dépendance du secteur à l’égard d’un petit nombre de grands succès.