Le groupe de médias allemand Bertelsmann BTGGg.F n'envisage pas de se lancer sur le marché florissant du jeu vidéo, malgré le lancement retentissant de GTA VI, a déclaré jeudi à Reuters son directeur général, Thomas Rabe.
Bertelsmann a à plusieurs reprises envisagé de se lancer dans le jeu vidéo au cours des 10 à 15 dernières années, mais a finalement décidé de ne pas le faire, a expliqué M. Rabe, invoquant des coûts d’acquisition élevés, des risques pour la réputation et la dépendance du secteur à l’égard d’un petit nombre de grands succès.
-
M. Rabe a qualifié GTA VI de succès majeur, mais a rappelé que le secteur du jeu vidéo, à l’instar de l’industrie cinématographique, repose sur les succès commerciaux et que « tous les jeux ne connaissent pas le même succès que GTA ».
-
Bertelsmann est déjà présent dans les médias, les services, l’éducation et la santé, et ne voit pas la nécessité de se développer dans d’autres secteurs d’activité, a-t-il ajouté
-
GTA VI a suscité une énorme demande mondiale et devrait générer des recettes dépassant de loin son coût de développement estimé à 1 milliard de dollars
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer