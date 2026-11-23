Bernstein reste à surperformance sur Hermès, mais avec un objectif réduit

Bernstein a ramené lundi de 1 480 à 1 325 euros son objectif de cours sur Hermès, expliquant anticiper une nouvelle dégradation des conditions d'activité dans le secteur du luxe au 4ème trimestre.

Dans une note publiée dans la matinée, le bureau d'études dit s'inquiéter du fait que les prix d'occasion des sacs Birkin et Kelly soient repartis à la baisse lors des dernières enchères, notamment du côté de Hong Kong, après des signes de stabilisation encourageants au cours de l'été.

Les analystes mettent également en évidence une détérioration du marché en Chine et aux Etats-Unis, ainsi qu'en France, où les récentes manifestations ont eu un impact défavorable sur l'activité, ajoutent-ils.

Même Hermès n'échappe pas aux tensions

"La marque reste confrontée à l'inertie de la demande des consommateurs dans le luxe et a été récemment rattrapée par le renouveau de la gamme chez Chanel et Dior", poursuit Bernstein.

Le cabinet de recherche, qui maintient une opinion "surperformance" sur le titre, indique avoir revu en conséquence revu sa prévision de croissance au titre du 4ème trimestre, n'anticipant plus qu'une hausse de 3,2% du chiffre d'affaires à taux de change constants sur les trois derniers mois de l'exercice 2026.

A la Bourse de Paris, l'action Hermès reculait de 0,1% à 1 224,5 euros lundi matin dans les premiers échanges à la suite de ces commentaires, à comparer avec une progression de 0,8% pour l'indice CAC 40.