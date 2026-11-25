Le courtier maintient sa note de "performance en ligne avec le marché" sur le titre Rheinmetall, avec un objectif de cours inchangé de 950 EUR. L'analyste ne voit aucune raison d'investir avant la journée des investisseurs prévue vendredi.
Selon Adrien Rabier, l'analyste en charge du dossier chez Bernstein, le groupe doit enrayer le cycle de révisions baissières des bénéfices et restaurer sa crédibilité. Le broker anticipe un ralentissement progressif de la croissance, de 34% en 2026 à 17% en 2030, sur fond de normalisation de la demande.
Le bureau d'études privilégie le scénario d'une révision modérée des ambitions du groupe lors de la journée investisseurs de vendredi, avec un objectif de chiffre d'affaires compris entre 35 et 40 MdsEUR en 2030. Cette perspective n'offrirait toutefois qu'un soulagement limité au marché.
L'analyste estime que la valorisation actuelle n'intègre quasiment aucune valeur pour la division armes et munitions, un niveau qu'il juge injustifié malgré sa prudence sur l'artillerie. Il ne voit néanmoins aucune raison d'investir avant la présentation stratégique.
Ce matin, le titre Rheinmetall, qui a déjà perdu plus de la moitié de sa valeur depuis le début de l'année, progresse de 1,6%, autour des 745 EUR à la Bourse de Francfort.
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