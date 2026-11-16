Bernstein cible MTU pour le court terme, Safran pour le long terme

Ce matin, l'analyste a publié une note sur Safran dans laquelle il confirme sa note de "surperformance" sur le titre, assortie d'un objectif de cours inchangé à 390 EUR, faisant ressortir un potentiel de hausse de 27%.

Adrien Rabier, l'analyste en charge du dossier chez Bernstein, considère que l'évolution du Safran reste étroitement liée aux cours du pétrole, sur fond de conflit en Iran. Une nouvelle flambée du Brent pourrait fragiliser la rentabilité des compagnies aériennes, entraîner des réductions de capacités et peser sur les activités de maintenance et de pièces détachées de Safran.

Le bureau d'études conserve une approche prudente à court terme, mais estime qu'une désescalade du conflit et une normalisation des prix du pétrole pourraient favoriser un rebond rapide du titre. Il juge par ailleurs peu probable la matérialisation de son scénario pessimiste, qui implique un potentiel de baisse de 15%.

A plus long terme, Bernstein reste particulièrement optimiste sur le moteur LEAP, dont il considère que la valeur est encore insuffisamment reflétée dans le cours de Bourse. Le courtier privilégie MTU pour jouer un rebond à court terme, mais maintient sa préférence pour Safran sur un horizon plus éloigné.

Ce matin, le titre Safran débute la séance en territoire positif avec un gain de 0,9%, à 309 euros, tandis que MTU Aero progresse de 1%, à 355 euros.