(AOF) - L'escroc américain Bernard Madoff est mort en prison à l'âge de 82 ans. En 2009, ce financier respecté de Wall Street avait été condamné à 150 ans de prison après avoir détourné, pendant plus de quinze ans, 65 milliards de dollars, ruinant ainsi des milliers ­d'investisseurs crédules.

