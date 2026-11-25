Le PDG de LVMH, Bernard Arnault, à l'Elysée, Paris, le 8 septembre 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Bernard Arnault, 77 ans, pourra rester à la tête du numéro un mondial du luxe LVMH jusqu'à ses 95 ans, l'âge limite du gérant dans la nouvelle structure de contrôle du groupe, Agache.

"La limite d'âge pour les fonctions de gérant est fixée à 95 ans", indiquent les projets de statuts de l'entité en commandite Agache SCA, publiés cette semaine, et mis en lumière mercredi par Bloomberg et Le Figaro.

Cette mention figurait déjà dans les statuts de la précédente structure Agache.

La société Christian Dior, principale actionnaire de LVMH, avait annoncé le 23 septembre la volonté du groupe familial Arnault de simplifier la structure qui contrôle le géant mondial du luxe.

Cette nouvelle réorganisation doit aboutir à la création d'une unique société qui contrôlera LVMH. Cela se fera via plusieurs opérations d'absorption et de transformation, aux termes desquelles la holding intermédiaire Christian Dior sera transformée en société en commandite par actions.

Une assemblée générale de Christian Dior se tiendra le 30 décembre pour approuver ces changements.

Actuellement, la Financière Agache, holding de la famille Arnault, détient 96 % du capital et 97,10 % des droits de vote de la holding intermédiaire Christian Dior et 6,77 % du capital et 8,49 % des droits de vote de LVMH. La Financière Agache est détenue à 100 % par une autre holding, Agache.

La future société détiendra une participation directe dans LVMH de 49,76 % du capital et 65,55 % des droits de vote. L'opération rassemblerait ainsi l'essentiel de la participation du groupe familial Arnault dans LVMH, soit 50,33 % du capital et 66,27 % des droits de vote.

Agache Commandité et Bernard Arnault demeureraient associés commandités de la nouvelle entité, dont le PDG de LVMH exercerait la gérance.

Cette simplification intervient dans un contexte d'interrogations sur la succession du milliardaire septuagénaire.

"On reparlera de tout ça dans sept, huit ans", avait-il éludé lors de l'assemblée générale de LVMH, en avril. Les statuts du groupe, modifiés en 2025, fixent la limite d'âge du PDG à 85 ans.

Les cinq enfants de l'homme d'affaires travaillent tous au sein du groupe. Quatre sont au conseil d'administration de LVMH, et deux, Antoine Arnault et Delphine Arnault, au comité exécutif.

Dans un contexte de ralentissement mondial dans le secteur du luxe, LVMH a récemment été détrôné par le géant des cosmétiques L'Oréal au rang de première capitalisation boursière française.