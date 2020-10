Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bernard Arnault monte encore au capital de Lagardère Reuters • 13/10/2020 à 17:41









PARIS, 13 octobre (Reuters) - Le concert composé d'Arnaud Lagardère et Bernard Arnault, via ses sociétés Groupe Arnault et Financière Agache, a franchi en hausse le seuil de 15% du capital du groupe Lagardère SCA LAGA.PA , déclare l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans un avis publié mardi. "Ce franchissement de seuil par les déclarants résulte de l'acquisition d'actions Lagardère SCA par la société Financière Agache, qui a été financée par fonds propres", précise l'AMF. Financière Agache détient désormais 7,75% du capital de Lagardère, selon le tableau joint à l'avis. "Le concert envisage de procéder à l'acquisition d'actions Lagardère SCA en fonction des opportunités de marché et des évolutions de l'actionnariat de la société", ajoute l'AMF. (Bertrand Boucey, Jean-Stéphane Brosse)

