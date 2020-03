Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Berlin veut doubler la capacité de ses hôpitaux, place son armée en alerte Reuters • 19/03/2020 à 15:23









(.) 19 mars (Reuters) - L'Allemagne veut doubler la capacité de ses hôpitaux pour la porter à un million de lits afin d'absorber le nombre croissant de cas de contaminations au coronavirus, a annoncé jeudi la ministre de la Défense. Annegret Kramp-Karrenbauer, qui a également annoncé le déploiement des forces armées pour soutenir cet effort, a ajouté que le nombre de lits équipés pour recevoir des malades en soins intensifs serait porté à près de 50.000 contre 28.000 actuellement. La Bundeswehr a été mise en alerte, l'Allemagne se préparant au scénario du pire et à l'affronter, "nous avons les ressources humaines pour le faire", a dit la ministre. Le nombre de cas enregistrés de coronavirus a bondi de 2.801 en un seul jour en Allemagne, a annoncé jeudi l'agence fédérale de la santé publique. Au total, l'Allemagne compte 10.999 cas et 20 décès imputés au Covid-19, a précisé l'Institut fédéral Robert Koch. Des centaines de réservistes ont été contactés afin de renforcer la protection des infrastructures vitales et pour contribuer à la distribution du matériel médical et de masques si cela devait s'avérer nécessaire, a dit Annegret Kramp-Karrenbauer. (Thomas Escritt; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.