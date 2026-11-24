Berlin se dit "choqué" par "l'intervention" de Trump en faveur du patron de Nvidia

Le ministre allemand des Affaires étrangères Johann Wadephul à Berlin, le 4 novembre 2026 ( AFP / John MACDOUGALL )

Le ministre allemand des Affaires étrangères s'est dit mardi "choqué" par l'intervention revendiquée du président américain Donald Trump en faveur du retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia, estimant que le pouvoir politique ne devrait pas s'immiscer dans les décisions des entreprises privées.

"Cela m'a choqué, pour être honnête", a déclaré Johann Wadephul lors d'un événement à Berlin, affirmant n'avoir "jamais vu" une telle intervention politique dans les affaires d'une entreprise particulière.

Il a toutefois relevé que l'épisode concernait les États-Unis.

"Mais bon, cela s'est passé aux États-Unis. Nous avons toutes les raisons de défendre l'ordre international fondé sur des règles", a déclaré M. Wadephul.

"Dans des pays libres, démocratiques et fondés sur l'État de droit, le pouvoir politique devrait s'abstenir d'interférer dans les activités économiques des entreprises", a encore dit le chef de la diplomatie allemande, qui répondait à une question sur l'intervention du président américain.

M. Huang avait démissionné le 12 novembre, éclaboussé par une affaire impliquant une femme d'affaires chinoise soupçonnée d'espionnage et de contournement des restrictions américaines sur les puces Nvidia à destination de la Chine.

Jensen Huang (à droite) aux côtés de Donald Trump à la Maison Blanche, le 30 avril 2025 ( AFP / Jim WATSON )

Le conseil d'administration de Nvidia l'a toutefois rappelé lundi à la direction du géant des puces électroniques, une décision saluée par Donald Trump, qui a affirmé s'être entretenu "directement" avec le conseil en faveur de ce retour.

Ce dernier s'est ensuite félicité d'une "bonne et juste décision" sur son compte Truth Social.

Ce retour en grâce inattendu a déclenché une tempête politique aux États-Unis, les démocrates américains, mais aussi des élus du camp Trump ayant abondamment critiqué l'intervention du locataire de la Maison Blanche.

Une enquête interne, supervisée par des administrateurs indépendants, est toujours en cours chez Nvidia concernant les soupçons d'espionnage dont aurait été victime Jensen Huang.

M. Huang va aussi devoir s'expliquer lors de son audition à huis clos, le 1er décembre, devant des membres de trois commissions de la Chambre des représentants, à la demande d'élus républicains comme démocrates.