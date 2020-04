Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Berlin prévoit d'allouer €50 mds à l'après-coronavirus - Der Spiegel Reuters • 03/04/2020 à 16:46









BERLIN, 3 avril (Reuters) - Le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, envisage d'allouer 50 milliards d'euros à un programme de relance économique qui sera mis en place une fois terminée la crise sanitaire liée au coronavirus, rapporte vendredi Der Spiegel. Selon l'hebdomadaire, Olaf Scholz songe également à puiser dans un fonds destiné à l'intégration des réfugiés pour financer ce plan de relance. "Le pire serait de faire des économies pendant la crise pour contrer la crise", a-t-il dit selon Der Spiegel. "Il faut faire exactement le contraire." Les députés allemands se sont prononcés la semaine dernière en faveur d'une suspension inédite des dispositions constitutionnelles limitant l'endettement pour permettre au gouvernement d'amortir le choc économique dû à l'épidémie de coronavirus. D'un montant total de 750 milliards d'euros, ce premier plan de soutien gouvernemental prévoit notamment une rallonge budgétaire de 156 milliards d'euros et l'octroi de 100 milliards d'euros à un fonds de stabilité qui pourra prendre des participations directes dans des entreprises. (Thomas Escritt; version française Nicolas Delame)

