Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Berlin prête à prendre le relais de Londres pour défendre les petits pays du Nord Reuters • 27/01/2020 à 18:05









BERLIN, 27 janvier (Reuters) - L'Allemagne devra prendre le relais du Royaume-Uni pour protéger les intérêts des petites démocraties libérales d'Europe du Nord après le Brexit, a déclaré dans une interview à Reuters le ministre adjoint allemand chargé des Affaires européennes, Michael Roth. Le départ du Royaume-Uni, fixé à vendredi prochain 23h00 GMT, va entraîner un rééquilibrage au sein de l'Union européenne et l'Allemagne, a-t-il dit, devra assumer une responsabilité supérieure à l'égard des pays comme le Danemark, la Suède ou les Pays-Bas pour lesquels Londres était un "partenaire très important". "Ces pays ont désormais intérêt à avoir des relations plus étroites avec l'Allemagne", a dit Michael Roth. "Après le Brexit, l'équilibre de l'UE sera réaligné", a-t-il ajouté. Au cours de la même interview, le ministre délégué a démenti que les désaccords entre Paris et Berlin sur les candidatures d'adhésion de la Macédoine du Nord et de l'Albanie signifient que le "moteur franco-allemand" soit en difficulté. (Andreas Rinke version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.