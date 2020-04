Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Berlin prépare l'après-confinement, vise le 19 avril Reuters • 06/04/2020 à 13:43









BERLIN, 6 avril (Reuters) - Le gouvernement allemand a dressé une liste des mesures qu'il instaurera lorsque le pays entrera dans une phase de déconfinement, une mesure qu'il entend mettre en oeuvre dès le 19 avril, montre un document que Reuters a pu consulter. L'objectif est de maintenir le taux de reproduction du virus, c'est-à-dire le nombre moyen de personnes contaminées par un seul malade, en-dessous de 1, soit le seuil en deçà duquel une épidémie recule. Steffen Seibert a cependant assuré lors d'une conférence de presse que le gouvernement n'était pas en mesure de donner la moindre de date de sortie de confinement en vigueur en Allemagne depuis le 22 mars. Le document que Reuters a pu consulter, qui considère que la pandémie ne prendra pas fin avant 2021, prévoit un retour progressif à la normalité et la mise en oeuvre de dispositifs permettant de suivre à la trace 80% des contacts d'une personne contaminée 24 heures avant le diagnostic. Les personnes contaminées et celles avec lesquelles elles ont été en contact seront alors placées en quarantaine, chez elles ou dans des hôtels. En contrepartie, les commerces pourront rouvrir, de même que les écoles dans certaines région, même si les règles de distanciation sociale seront maintenues. Le gouvernement entend par ailleurs alléger les contrôles aux frontières, mais continuera d'interdire les grands rassemblements et les fêtes privées. En outre, dès que suffisamment de masques seront disponibles, leur usage sera obligatoire dans les trains, dans les bus ainsi que dans les usines et dans les bâtiments publics. (Markus Wacket; version française Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.