Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Berlin pense que Lufthansa pourrait avoir besoin d'une nouvelle aide-presse Reuters • 06/11/2020 à 11:57









BERLIN,6 novembre (Reuters) - Le groupe allemand de transport aérien Lufthansa LHAG.DE pourrait avoir besoin d'une aide financière supplémentaire l'an prochain, rapporte vendredi le magazine Der Spiegel, citant une note interne du gouvernement allemand. Der Spiegel cite également un représentant du gouvernement allemand qui affirme que les responsables politiques "perdent patience" vis-à-vis du président du directoire de Lufthansa, Carsten Spohr. Selon ce représentant, dont le nom n'est pas cité, il y a des doutes sur le fait que Carsten Spohr soit la bonne personne pour mettre en oeuvre les économies dont a besoin la compagnie. Hermann Thiele, un important actionnaire de Lufthansa, garde toutefois sa confiance au patron du groupe. "Carsten Spohr est la bonne personne dans cette situation difficile", a-t-il déclaré au magazine. Lufthansa, menacée par la crise du coronavirus qui frappe durement le secteur, a déjà bénéficié en juin d'un plan de sauvetage de 9 milliards d'euros de l'Etat allemand. Jeudi, le groupe a publié une perte nette de deux milliards d'euros au troisième trimestre en raison des restrictions sur les vols et a dit prévoir de nouvelles charges de restructuration au quatrième trimestre. (Thomas Escritt; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées DT LUFTHANSA XETRA -7.46%