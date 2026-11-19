Logos des banques UniCredit et Commerzbank ( AFP / MARCO BERTORELLO )

UniCredit et le gouvernement allemand sont parvenus à un accord de principe sur les conditions d'une prise de contrôle de Commerzbank par la banque italienne, salué jeudi par les parties prenantes même si plusieurs zones floues demeurent, notamment sur l'emploi.

L'accord prévoit notamment le maintien du siège allemand à Francfort, la conservation du statut de société cotée de Commerzbank et une représentation adéquate des intérêts allemands au sein du comité exécutif du groupe UniCredit à Milan.

UniCredit promet aussi de préserver les "capacités internationales" de Commerzbank au service du Mittelstand, le tissu de PME exportatrices, en "améliorant leur accès au réseau élargi d'UniCredit dans 14 pays", selon une lettre de son patron, Andrea Orcel, envoyée mercredi au ministre allemand des Finances Lars Klingbeil.

La banque milanaise s'engage en outre à "poursuivre le dialogue constructif" avec les syndicats et représentants du personnel "tout en tenant compte des accords existants protégeant les salariés" qui valent jusqu'en 2030.

Cette entente intervient après des mois de bras de fer avec le gouvernement allemand, la direction de Commerzbank et des représentants des salariés en présence d'une prise de contrôle rampante perçue comme hostile.

"Nous avons trouvé une base commune", s'est félicité jeudi M. Klingbeil dans un communiqué, soulignant que la banque italienne avait pris "des engagements clairs" concernant l'Allemagne, les droits des salariés et le dialogue social, sans être plus précis.

Berlin soutiendra désormais "une poursuite rapide de la procédure et une transition ordonnée du contrôle", et semble avoir renoncé à sa demande de pouvoir nommer directement deux membres du conseil de surveillance de Commerzbank.

À la place, UniCredit proposera deux administrateurs indépendants "qui connaissent très bien à la fois le marché allemand et Commerzbank" pour entrer dans cette instance de contrôle, a ajouté M. Klingbeil.

Possibles suppressions d'emplois

UniCredit a obtenu cette semaine le feu vert de l'UE à son offre sur la banque au logo jaune, valorisée à quelque 41 milliards d'euros.

L’État allemand en reste actionnaire à 12 %, héritage des années de crise. Si Berlin en venait à céder cette participation, "UniCredit soutiendrait cette démarche", ajoute M. Orcel dans sa lettre.

Ce dernier s'attend désormais à recevoir les dernières autorisations réglementaires d'ici à la fin du mois afin de prendre le contrôle de la banque et de mettre en œuvre sa stratégie.

Reste à voir si UniCredit maintiendra les quelque 7.000 suppressions de postes évoquées dans son plan présenté en avril, le courrier de M. Orcel au ministre allemand ne contenant cette fois aucun objectif chiffré.

"Nous saluons l'engagement d'UniCredit en faveur de Francfort comme siège de ses activités en Allemagne ainsi que les perspectives offertes à Munich", siège de la filiale acquise par Commerzbank en 2005, Hypovereinsbank, a déclaré à l'AFP Kevin Voss, responsable syndical chez ver.di.

Il souligne cependant que la reconnaissance des garanties actuelles de protection de l'emploi jusqu'en 2030 ne constitue pas une concession nouvelle puisqu'elles existent déjà. Selon lui, les salariés ont désormais besoin "d'engagements contraignants au-delà de 2030" pour garantir l'emploi.

Commerzbank a pris acte dans un communiqué de l'accord de principe, tout en saluant les engagements annoncés, ce qui fait que "les décisions essentielles continueront d'être prises en Allemagne".