Berlin espère mettre fin en juin aux avertissements sur les voyages à l'étranger

BERLIN, 18 mai (Reuters) - L'Allemagne espère remplacer le 15 juin l'avertissement en vigueur pour tous les déplacements à l'étranger en raison de l'épidémie de coronavirus par de simples recommandations, a déclaré lundi le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas, tout en mettant en garde contre un retour à la normale précipité. "Le 15 juin n'est pas la date de début des vacances. Le 15 juin est la date à laquelle nous devons décider ou non de lever l'avertissement contre les voyages à l'étranger et nous travaillons à le remplacer par des recommandations", a-t-il déclaré. Il a souhaité que des vacances d'été soient possibles mais a souligné qu'elles devaient se dérouler de manière responsable. Selon lui, il est prématuré de citer les pays dans lesquels les Allemands pourront se rendre durant leurs vacances. Le ministre a par ailleurs prévenu qu'en cas de résurgence de l'épidémie, de nouvelles mesures de restrictions seraient nécessaires. (Michelle Martin; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Philippe Lefief)

