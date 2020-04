Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Berlin dit avoir subi des pressions de Pékin sur le coronavirus Reuters • 26/04/2020 à 16:35









BERLIN, 26 avril (Reuters) - Des diplomates chinois ont approché des responsables du gouvernement allemand afin de les inciter à exprimer des opinions positives sur la gestion par Pékin de l'épidémie de coronavirus, a déclaré le ministère allemand de l'Intérieur dans une lettre que Reuters pu consulter dimanche. "Le gouvernement allemand est au courant de contacts individuels pris par des diplomates chinois dans le but d'exprimer publiquement des opinions positives sur la gestion du coronavirus par la République populaire de Chine", peut-on lire dans ce courrier daté du 22 avril. "Le gouvernement fédéral ne s'est pas plié à ces requêtes", ajoute cette lettre envoyée à la députée écologiste Margarete Bause en réponse à une question sur le sujet. Ce courrier a été révélé par le Welt am Sonntag, qui précise que l'ambassade de Chine à Berlin a qualifié ses informations de mensonger et irresponsable. Reuters n'a pu joindre l'ambassade pour un commentaire. Selon quatre sources et courriers diplomatiques européens obtenus par Reuters, la Chine a également tenté de bloquer la diffusion d'un rapport de l'Union européenne alléguant que Pékin avait alimenté la désinformation sur l'épidémie de coronavirus. La gestion du coronavirus est une nouvelle source de tension entre les Etats-Unis et la Chine, des représentants des deux camps s'accusant réciproquement de cacher des informations sur l'épidémie. (Andreas Rinke, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.