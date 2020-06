Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Berlin assouplit ses règles pour favoriser les énergies renouvelables Reuters • 12/06/2020 à 13:54









FRANCFORT, 12 juin (Reuters) - Le gouvernement allemand va supprimer deux règles qui freinent l'expansion des énergies renouvelables dans le pays, l'un des axes de la stratégie de redressement mise en place par Berlin pour sortir de la crise économique liée au coronavirus, montrent des documents officiels que Reuters a consultés vendredi. L'Allemagne va supprimer le plafonnement à 52 gigawatts de la capacité du pays en énergie solaire, au-delà duquel l'Etat ne verse pas d'aide, et une règle fixant une distance minimale d'un kilomètre entre une éolienne et des habitations. Cette distance sera désormais fixée par les Länder. Ces mesures seront entérinées en conseil des ministres le 18 juin. Berlin a présenté jeudi à l'Union européenne, avec six mois de retard, un plan énergie et climat prévoyant de réduire de 55% d'ici 2030 ses émissions de gaz à effet de serre. L'Allemagne se fixe pour objectif d'atteindre 65% d'énergies renouvelables dans son mix énergétique d'ici dix ans. (Marcus Wacket, Vera Eckert, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.