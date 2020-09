Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Berlin accepte d'accueillir 1.500 migrants parqués dans les îles grecques-sources Reuters • 15/09/2020 à 10:55









BERLIN, 15 septembre (Reuters) - La chancelière allemande Angela Merkel et son ministre de l'Intérieur Horst Seehofer se sont mis d'accord sur l'accueil de 1.500 migrants actuellement parqués sur plusieurs îles grecques, une semaine après l'incendie qui a détruit un camp installé sur l'île de Lesbos. Plus de 12.000 personnes, essentiellement des réfugiés originaires d'Afghanistan, d'Afrique et de Syrie, sont privés d'abri depuis que le camp de Moria, à Lesbos, a été ravagé par les flammes. Selon les sources de Reuters, l'Allemagne accepterait d'accueillir 1.500 personnes dont les demandes d'asile ont déjà été acceptées sans qu'elles proviennent forcément de Lesbos. Au total, les îles grecques abritent près de 30.000 réfugiés. Responsables locaux et régionaux d'Allemagne se sont dits prêts à accueillir chez eux des migrants qui ont tout perdu à Lesbos si le gouvernement fédéral leur donne son autorisation. Mais des responsables gouvernementaux, au premier rang desquels Horst Seehofer, étaient jusque là réticents à une intervention unilatérale de Berlin dans ce dossier, réclamant un accord au niveau européen. (Andreas Rinke; version française Nicolas Delame, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.