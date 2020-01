Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Berlin a la preuve que Huawei a travaillé avec les services chinois - presse Reuters • 29/01/2020 à 12:12









BERLIN, 29 janvier (Reuters) - Le gouvernement allemand est en possession de preuves montrant que Huawei HWT.UL , premier équipementier mondial de télécoms, a collaboré avec les services de renseignement chinois, rapporte mercredi le Handelsblatt. "A la fin 2019, des renseignements nous ont été transmis par les Etats-Unis, selon lesquels Huawei a coopéré de manière avérée avec les autorités de sécurité chinoises", écrit le journal en citant un document confidentiel du ministère des Affaires étrangères. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de Berlin, ni de Huawei. Les informations du Handelsblatt devraient nourrir le vif débat en cours au sein du gouvernement allemand sur la question d'exclure ou non Huawei du déploiement sur son territoire d'un réseau mobile de cinquième génération (5G). Washington accuse l'équipementier d'espionnage pour le compte de Pékin et exhorte ses alliés à ne pas se fournir auprès de lui pour construire leurs réseaux 5G. Huawei rejette ces accusations. Les sociaux-démocrates du SPD, partenaires de gouvernement de la CDU-CSU, réclament l'exclusion du spécialiste chinois des équipements de réseaux mais les conservateurs sont divisés, alors que les opérateurs allemands, tous clients de Huawei, préviennent qu'interdire le groupe chinois entraînerait d'importants retards et coûterait des milliards d'euros. Selon plusieurs sources, la chancelière Angela Merkel a demandé aux parlementaires d'attendre le sommet européen de mars prochain pour prendre une décision. La Commission européenne doit publier ce mercredi un ensemble de directives afin de définir une position commune sur le sujet. (Douglas Busvine et Andreas Rinke, version française Jean-Stéphane Brosse)

