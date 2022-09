Berkshire: l'UE autorise l'acquisition d'Alleghany information fournie par Cercle Finance • 26/09/2022 à 13:15

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition d'Alleghany Corporation par Berkshire Hathaway, toutes deux des États-Unis.



Alleghany est active dans la gestion d'actifs et fournit de la réassurance et de l'assurance de dommages.



Berkshire Hathaway fournit des services d'assurance et de réassurance, et est active dans le transport ferroviaire de marchandises, les services publics et la production et la distribution d'énergie.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu de la position combinée modérée des sociétés sur le marché résultant de l'opération envisagée et de la présence d'un certain nombre d'acteurs puissants restant sur le marché.