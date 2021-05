BERKSHIRE HATHAWAY : Warren Buffet nomme son successeur, Greg Abel

(AOF) - Warren Buffett a indiqué que Greg Abel, vice-président en charge des activités hors assurance de Berkshire Hathaway, serait son successeur, dans une interview sur CNBC. Greg Abel sera secondé par Ajit Jain, vice-président en charge des activités d'assurances. "Si, le ciel nous en préserve, quelque chose arrivait à Greg, ce serait Ajit ", a déclaré Warren Buffett, ajoutant que l'âge est un facteur déterminant pour le conseil. Greg Abel a 59 ans et Ajit Jain 69 ans.

Les deux hommes avaient été promus à ces postes en janvier 2018 en vue de succéder au célèbre financier Warren Buffett, âgé de 90 ans.

