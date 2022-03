Berkshire Hathaway va acquérir l'assureur Alleghany pour 11,6 milliards de dollars

(AOF) - Berkshire Hathaway a annoncé avoir conclu un accord définitif en vue de l'acquisition de toutes les actions en circulation de l'assureur Alleghany Corporation pour 848,02 dollars l'unité en espèces. La transaction, qui a été approuvée à l'unanimité par les deux conseils d'administration, représente une valeur totale des capitaux propres d'environ 11,6 milliards de dollars. Le prix d'acquisition représente un multiple de 1,26 fois la valeur comptable d'Alleghany au 31 décembre 2021, une prime de 29 % par rapport au cours moyen des actions d'Alleghany au cours des 30 derniers jours.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les assureurs s’inquiètent des conséquences du changement climatique - 2021 a été la cinquième année consécutive avec de sévères catastrophes naturelles. La fréquence de ces événements s’accroît avec le changement climatique . La Fédération française de l'assurance considère que le montant cumulé des sinistres dus aux événements naturels pourrait quasiment doubler entre 2020 et 2050 si on le compare à la période 1989-2019. Plus d'un tiers de l'augmentation projetée serait due au changement climatique. La facture globale des catastrophes des trente prochaines années s'élèverait ainsi à 143 milliards d'euros, soit une hausse de 93 %, par rapport aux trois décennies précédentes. Cette évolution va doper les primes versées par les assurés professionnels.