BERKSHIRE HATHAWAY : UBS revalorise à 460 500 dollars

(AOF) - UBS a confirmé sa recommandation d'Achat et rehaussé son objectif de cours 456 000 dollars à 460 500 dollars sur Berkshire Hathaway après l'annonce des résultats du premier trimestre. Le bureau d'études a augmenté son estimation de bénéfice pour l'exercice 2021 de 16 630 à 17 286 dollars pour les actions A. Ses estimations reflètent des marges meilleures que prévu chez BH Energy et un rachat d'actions estimé plus élevé qu'anticipé, compensés par des bénéfices plus faibles chez BNSF.

Sa prévision de bénéfice par action est en légère hausse en raison d'une hypothèse de rachat d'actions plus élevée que prévu.

Le broker retient que Warren Buffett a déclaré : "nous ne pouvons pas acheter des sociétés/actions aussi bon marché que nous pouvons acheter les nôtres". Ce qui suggère que l'activité de rachat d'actions devrait rester robuste tant que les actions de Berkshire Hathawayse se négocient à une décote significative par rapport à leur valeur intrinsèque.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les assureurs souhaitent agir sur le risque climatique

Sur les vingt-cinq dernières années, le coût lié à l'indemnisation des sinistres climatiques a plus que doublé. Il est passé de 1,2 milliard d'euros en moyenne entre 1984 et 1989 à 3,2 milliards d'euros entre 2015 et 2018. Le coût des sinistres devrait continuer à croître et la Fédération Française de l'Assurance (FFA) chiffre les surcoûts à 13 milliards d'euros d'indemnisation à l'horizon 2040.

Dans un premier temps, les assureurs ont revu leurs conditions de couverture. En France, depuis le début des années 2000, les assureurs de la forêt ne couvrent plus la région méditerranéenne. À plus long terme, le secteur vise une meilleure prévention de ces aléas climatiques. La FFA a récemment créé un Observatoire de la Finance Durable pour encourager ses adhérents à contribuer à l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050.