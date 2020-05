BERKSHIRE HATHAWAY se désengage des compagnies aériennes américaines

(AOF) - Berkshire Hathaway et le secteur aérien, c'est fini. Le milliardaire Warren Buffett a décidé de céder la totalité de ses participations au sein des quatre principales compagnies aériennes américaines, à savoir Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines et Southwest Airlines. Cette décision est bien entendu liée à la crise du Covid-19 qui a fortement impacté le trafic aérien et promet des lendemains qui déchantent.

