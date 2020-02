BERKSHIRE HATHAWAY : résultats opérationnels trimestriels en recul et 128 milliards de trésorerie

(AOF) - Berkshire Hathaway a dévoilé vendredi soir des résultats opérationnels en retrait au quatrième trimestre. La société d'investissement de Warren Buffett a enregistré un bénéfice net de 29,16 milliards de dollars, soit 17 909 dollars par action, contre une perte nette de 25,39 milliards de dollars, soit - 15 467 dollars par action de classe A, un an plus tôt. Une règle comptable contraint la société à enregistrer les moins ou plus-values latentes sur son portefeuille de titres et de contrats dérivés.

Il s'agit ce trimestre de plus-values latentes représentant 24,5 milliards de dollars contre des moins-values de 28 milliards au quatrième trimestre 2018.

Le résultat opérationnel, qui exclut les moins ou plus-values latentes et les éléments exceptionnels, a chuté de 22,7% à 4,42 milliards de dollars, soit 2714,75 dollars.

Au quatrième trimestre, le groupe a été pénalisé par la contreperformance de ses activités d'assurance, qui ont enregistré une perte de 857 millions de dollars contre une perte de 225 millions de dollars, un an auparavant. Berkshire Hathaway est en notamment propriétaire du réassueur General Reinsurance, un secteur qui a pâti du niveau élevé des catastrophes naturelles.

Sur l'ensemble de 2019, le profit opérationnel a baissé de 3,3% à 23,97 milliards de dollars tandis que les revenus ont progressé de 2,7% à 254,62 milliards de dollars.

Berkshire Hathaway a accéléré les rachats d'actions, 2,2 milliards de dollars contre 695 millions de dollars au troisième trimestre, portant le total sur l'année à 5 milliards de dollars.

En dépit de ces rachats et faute d'opportunités d'investissement attrayante, sa trésorerie disponible est restée stable sur le trimestre à 128 milliards de dollars en fin d'année dernière.

" Les occasions de faire des acquisitions majeures possédant les attributs requis sont rares. Bien plus souvent, un marché boursier instable nous offre la possibilité d'acquérir des positions importantes, mais sans nous donner le contrôle, dans des sociétés cotées en bourse qui répondent à nos critères", a déclaré Warren Buffett dans sa traditionnelle lettre annuelle à ses actionnaires.

Apple est la ligne la plus importante de son portefeuille : elle est valorisée 73,67 milliards de dollars. Berkshire Hathaway possède 5,7% du capital.

L'année dernière, l'action Berkshire Hathaway a progressé de 11%, sous-performant nettement l'indice S&P 500, qui a bondi de 31,5%, soit sa sous-performance la plus importante depuis 2009.

AOF - EN SAVOIR PLUS