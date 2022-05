Berkshire Hathaway : résultat opérationnel quasiment stable au premier trimestre

(AOF) - Berkshire Hathaway a dévoilé vendredi soir des résultats en forte baisse au premier trimestre. La société d'investissement de Warren Buffett a enregistré un profit net de 5,46 milliards de dollars, ou 3 702 dollars par action de classe A, contre un bénéfice net de 11,711 milliards de dollars, soit 7 638 dollars par action de classe A, un an plus tôt. Une règle comptable contraint la société à enregistrer les moins ou plus-values latentes sur son portefeuille de titres et de contrats dérivés.

Il s'agit, ce trimestre, des moins-values latentes qui ont pénalisé son profit net. Elles représentent -1,58 milliard de dollars contre des plus-values de 4,69 milliards au premier trimestre 2021.

Le résultat opérationnel, qui exclut les moins ou plus-values latentes et les éléments exceptionnels, est pratiquement stable à 7,04 milliards de dollars (0,3%), soit 4 773 dollars par titre.

Ses activités d'assurance ont enregistré un bénéfice net de 47 millions de dollars contre 764 millions de dollars, un an auparavant. Warren Buffett possède notamment le réassureur General Re.

Les profits des activités dans les secteurs du chemin de fer (Burlington Northern Santa Fe), des utilities (PacifiCorp) et de l'énergie ont, eux, augmenté de respectivement 9,6% à 1,37 milliard de dollars et de 6,7% à 750 millions de dollars.

Berkshire Hathaway a racheté pour 3,2 milliards de dollars de ses propres actions sur les trois premier mois de l'année. En avril, la société d'investissement a pris une participation de 11,4% dans le fabricant de PC et d'imprimantes, HP Inc, pour 4,2 milliards de dollars.

Berkshire Hathaway a en tout acheté des participations dans des entreprises pour 51 milliards de dollars ce trimestre, faisant notamment passer sa part du capital dans Chevron, de 4,5 milliards de dollars à 25,9 milliards de dollars.

Le groupe a ainsi fini le trimestre avec une trésorerie de 106,26 milliards de dollars, contre 146,72 milliards de dollars trois mois plus tôt.

Les assureurs s’inquiètent des conséquences du changement climatique - 2021 a été la cinquième année consécutive avec de sévères catastrophes naturelles. La fréquence de ces événements s’accroît avec le changement climatique . La Fédération française de l'assurance considère que le montant cumulé des sinistres dus aux événements naturels pourrait quasiment doubler entre 2020 et 2050 si on le compare à la période 1989-2019. Plus d'un tiers de l'augmentation projetée serait due au changement climatique. La facture globale des catastrophes des trente prochaines années s'élèverait ainsi à 143 milliards d'euros, soit une hausse de 93 %, par rapport aux trois décennies précédentes. Cette évolution va doper les primes versées par les assurés professionnels.