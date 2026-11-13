Berkshire Hathaway prévoit de lever 1,1 milliard de dollars grâce à l'émission d'obligations en yens, selon une fiche de conditions

Berkshire Hathaway BRKa.N cherche à lever 182,3 milliards de yens (1,14 milliard de dollars) dans le cadre d'une émission obligataire en yens japonais en cinq tranches, selon une fiche de conditions examinée vendredi par Reuters.
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Le conglomérat américain émet des obligations senior non garanties d'une durée de trois, cinq, sept, dix et trente ans. Le règlement de ces obligations est prévu le 19 novembre
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La vente prévue comprend 92 milliards de yens d’obligations à trois ans, 57,3 milliards de yens d’obligations à cinq ans, 16,1 milliards de yens d’obligations à sept ans, 2,7 milliards de yens d’obligations à dix ans et 14,2 milliards de yens d’obligations à 30 ans
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Selon la fiche de conditions, ces obligations devraient être notées Aa2 par Moody's et AA par S&P Global Ratings. Berkshire bénéficie respectivement de notations d'émetteur Aa2 et AA de la part de Moody's et de S&P, avec des perspectives stables
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Un appel passé vers un numéro général de Berkshire aux États-Unis en dehors des heures d'ouverture habituelles est resté sans réponse
(1 dollar = 159,6400 yens)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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