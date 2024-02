Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Berkshire Hathaway: les résultats 2023 dopés par l'assurance information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 16:26









(CercleFinance.com) - Berkshire Hathaway a annoncé samedi avoir fait progresser son bénéfice d'exploitation de 21% l'an dernier grâce aux performances record de ses métiers dans l'assurance.



Le conglomérat de Warren Buffett a dégagé en 2023 un bénéfice opérationnel de 37,35 milliards de dollars, à comparer avec un profit de 30,85 milliards un an plus tôt.



Dans sa traditionnelle lettre annuelle aux actionnaires, le milliardaire rend un long hommage à son collaborateur Charlie Munger, décédé en novembre dernier à l'âge de 99 ans, qu'il qualifie de véritable 'architecte' de son entreprise.



Il met également en avant les performances 'exceptionnelles' de la branche d'assurance, principalement articulée autour de la société d'assurance-automobile Geico.



L'homme d'affaires revient par ailleurs plus particulièrement sur les participations détenues dans Coca-Cola et American Express, deux groupes qui prévoient d'accroître leurs dividendes en 2024, fait-il remarquer.



Au total, les gains sur investissements ont représenté 53 milliards de dollars l'an dernier, dont 29,5 milliards pour le seul quatrième trimestre.



Suite à cette publication, l'action Berkshire Hathaway 'B' progressait de 2% lundi, affichant l'une des meilleures performances du jour sur l'indice S&P 500.



Avec une valorisation de plus de 910 milliards de dollars, Berkshire est aujourd'hui la septième capitalisation boursière américaine, derrière six des 'Sept Magnifiques'.



'Nous continuons de penser que les actions Berkshire Hathaway sont attractives au vu de l'incertitude économique et de la solidité de ses fondamentaux dans les métiers de l'assurance', soulignent les analystes d'UBS.



D'après le bureau d'études, le cours de Bourse de vendredi accusait une décote de l'ordre de 2% par rapport à sa valeur intrinsèque.



Depuis 1964, l'action du groupe a progressé de 4.384.748%, à comparer avec une hausse de 'seulement' 31.223% pour l'indice S&P 500.





