BERKSHIRE HATHAWAY : le rebond du marché dope les résultats

(AOF) - Berkshire Hathaway a dévoilé vendredi soir un bénéfice net en forte hausse, mais aussi des résultats opérationnels en repli. La société d'investissement de Warren Buffett a enregistré un profit net de 26,295 milliards de dollars, soit 16 314 dollars par action, contre un bénéfice net de 14,07 milliards de dollars, soit 8 608 dollars par action de classe A, un an plus tôt. Une règle comptable contraint la société à enregistrer les moins ou plus-values latentes sur son portefeuille de titres et de contrats dérivés.

Il s'agit, ce trimestre, de plus-values latentes représentant 31,64 milliards de dollars contre des plus-values de 7,9 milliards au deuxième trimestre 2019. Elles concernent essentiellement ses participations (31,07 milliards de dollars), qui ont bénéficié du fort rebond du marché.

Les revenus ont baissé de 10,6% à 56,84 milliards de dollars.

Le résultat opérationnel, qui exclut les moins ou plus-values latentes et les éléments exceptionnels, a reculé de 10,2% à 5,51 milliards de dollars, soit 3 420,5 dollars.

Les activités manufacturière, distribution et services, qui comprennent notamment Lubrizol (Chimie) et NetJets (propriété partagée et de la location de jets privés) ont vu leur résultat opérationnel passer en un an de 2,49 milliards à 1,45 milliard.

Le groupe a bénéficié des résultats des investissements de ses activités d'assurance, qui ont atteint 806 millions de dollars contre 353 millions de dollars au deuxième trimestre 2019.

Berkshire Hathaway a racheté pour 5,1 milliards de dollars de ses propres actions ce trimestre. Le groupe a fini le trimestre avec une trésorerie de 146,6 milliards de dollars, contre 137,3 milliards de dollars trois mois plus tôt.

