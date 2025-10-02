Berkshire Hathaway, Honeywell, Occidental... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Abbvie
Les analystes de HSBC ont décidé de dégrader l'action Abbvie d'Achat à Conserver, préférant d'autres valeurs dans le secteur de la santé qui pourraient retrouver les faveurs des investisseurs. Les marchés pourraient toutefois s'inquiéter des droits de douane et du statut de " nation la plus favorisée " (NPF), il s'agit d'une clause fréquente dans les traités commerciaux, selon laquelle chaque partie s'engage à accorder à l'autre tout avantage qu'il accorderait à un État tiers.
Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway a conclu un accord définitif pour l'acquisition de l'activité chimique d'Occidental Petroleum, OxyChem, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire de 9,7 milliards de dollars, sous réserve des ajustements habituels du prix d'achat. OxyChem est un fabricant mondial de produits chimiques : chlore, hydroxyde de sodium, produits vinyliques. La transaction devrait être conclue au quatrième trimestre de cette année, sous réserve des approbations réglementaires et d'autres conditions de clôture habituelles.
Honeywell
La société Honeywell a annoncé qu’elle avait cédé l’ensemble de ses anciennes dettes liées à l’amiante de Bendix, ainsi que certaines autres dettes non liées à ce produit, à Delticus, une plateforme d’acquisition de responsabilité civile d’entreprise. Selon les termes de l’accord, Honeywell et Delticus ont apporté environ 1,68 milliard de dollars en trésorerie, ainsi que certains actifs d’assurance liés à ces passifs à la nouvelle structure établie. Honeywell n'aura aucune autre exposition financière aux passifs transférés, qui seront entièrement gérés et administrés par Delticus.
