Berkshire Hathaway entre dans l'ère post-Buffett et ses actions dérivent à la baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'ère post-Buffett de Berkshire Hathaway BRKa.N BRKb.N a commencé tranquillement vendredi, les actions reculant légèrement après que l'"Oracle d'Omaha" a remis à Greg Abel le poste de président après six décennies à la tête de l'entreprise.

Le conglomérat le plus célèbre du monde doit maintenant protéger son bilan sans son architecte en chef, qui a remodelé l'investissement moderne et transformé la société d'une entreprise textile en difficulté en un géant de l'investissement d'une valeur de plus de 1 000 milliards de dollars.

Connu pour sa stratégie à long terme et sa volonté d'acheter des entreprises de qualité à des prix raisonnables, Warren Buffett a réalisé des gains réguliers, supérieurs à ceux des marchés, ce qui a fait de lui un gestionnaire de capitaux de confiance.

Mais Greg Abel, lieutenant de longue date de Buffett, prend la relève à un moment délicat pour l'entreprise. Les actions de Berkshire ont sous-performé l'indice de référence S&P 500 .SPX en 2025, et Buffett a déclaré qu'il était difficile de trouver une acquisition qui "fasse bouger l'aiguille" pour le conglomérat.

DES LIQUIDITÉS RECORD, MOINS DE TRANSACTIONS

Berkshire a réduit sa participation dans Apple AAPL.O et Bank of America BAC.N , tout en constituant une trésorerie record qui a inquiété certains investisseurs.

Au 30 septembre, la société détenait 381,7 milliards de dollars de liquidités et d'équivalents. Berkshire n'a pas précisé qui prendrait en charge son portefeuille d'actions, qui s'élevait à 283,2 milliards de dollars à la fin du mois de septembre.

Abel, 63 ans, hérite néanmoins de l'un des plus gros trésors de guerre de l'Amérique des affaires. Il a rejoint Berkshire en 2000 après l'acquisition de MidAmerican Energy, aujourd'hui connue sous le nom de Berkshire Hathaway Energy.

Depuis 2018, il occupe le poste de vice-président chargé de superviser les activités de Berkshire autres que l'assurance.

Les actions de classe B de Berkshire, qui se négocient à un prix plus accessible, ont légèrement baissé de 0,3% à New York vendredi. Les actions de classe A se sont également négociées en baisse de 0,4 %.

Les principaux indices de Wall Street ont quant à eux progressé vendredi. .N

Berkshire Hathaway possède un ensemble tentaculaire d'entreprises, dont l'assureur GEICO, BNSF Railway, des dizaines d'activités manufacturières et énergétiques, ainsi que des marques de consommation telles que Dairy Queen, Fruit of the Loom et See's Candies.

Buffett restera président et a déclaré qu'il prévoyait de continuer à se rendrechaque jour aubureau de Berkshireà Omaha, situé à environ 2 miles (3,2 km) à l'est de son domicile, pour soutenir Abel.