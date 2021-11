Berkshire Hathaway déçoit au troisième trimestre

(AOF) - Berkshire Hathaway a dévoilé vendredi soir des résultats en forte baisse au troisième trimestre et plus faible que prévu. La société d'investissement de Warren Buffett a enregistré un profit net de 10,34 milliards de dollars, ou 1 503 dollars par action, contre un bénéfice net de 30,14 milliards de dollars, soit 1 586 dollars par action de classe A, un an plus tôt. Une règle comptable contraint la société à enregistrer les moins ou plus-values latentes sur son portefeuille de titres et de contrats dérivés.

Il s'agit, ce trimestre, d'un net recul des plus-values latentes, qui ont pénalisé son profit net. Elles représentent 3,89 milliards de dollars contre des plus-values de 24,74 milliards au troisième trimestre 2020. Elles concernent ses participations à hauteur de 3,8 milliards de dollars contre 24,8 milliards un an auparavant ; le solde concernant ses produits dérivés.

Le résultat opérationnel, qui exclut les moins ou plus-values latentes et les éléments exceptionnels, a, lui, progressé de 18% à 6,47 milliards de dollars, soit 4 302 dollars par titre. Le marché visait 4 493 dollars.

Ses activités d'assurance ont creusé leurs pertes à 784 millions de dollars contre -213 millions de dollars, un an auparavant. Il possède notamment le réassureur General Re.

Les profits des activités dans les secteurs du chemin de fer (Burlington Northern Santa Fe), des utilities (PacifiCorp) et de l'énergie ont, eux, augmenté de 10,6% à 3,03 milliards de dollars.

Berkshire Hathaway a racheté pour 7,6 milliards de dollars de ses propres actions, portant le total à environ 20,2 milliards de dollars depuis le début de l'année.

Pour autant groupe a fini le trimestre avec une trésorerie de 149,2 milliards de dollars, contre 144,1 milliards de dollars trois mois plus tôt.

