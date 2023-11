Berkshire Hathaway affiche une trésorerie record de plus de 157 milliards de dollars

(AOF) - Berkshire Hathaway a dévoilé vendredi soir une lourde perte nette et une forte amélioration de son résultat opérationnel au troisième trimestre. La société d'investissement de Warren Buffett a enregistré une perte nette de 12,77 milliards de dollars, ou -8824 dollars par action de classe A, contre une perte de 2,8 milliards de dollars, soit -2798 dollars par action de classe A, un an plus tôt. Une règle comptable contraint la société à enregistrer les moins ou plus-values latentes sur son portefeuille de titres et de produits dérivés.

Il s'agit, ce trimestre, de pertes latentes à hauteur de 23,5 milliards de dollars contre -10,45 milliards de dollars au troisième trimestre 2022.

Le résultat opérationnel, qui exclut les moins ou plus-values latentes et les éléments exceptionnels, a augmenté de plus de 40% à 10,76 milliards de dollars.

Cette forte progression reflète principalement la nette amélioration de la performance de ses activités d'assurance. Elles ont enregistré un bénéfice net de 2,4 milliards de dollars contre une perte de 1,07 milliard de dollars, un an auparavant en raison d'un nombre élevé de catastrophe. Warren Buffett possède notamment le réassureur General Re et l'assureur automobile Geico.

Le groupe a fini le trimestre avec une trésorerie record de 157,2 milliards de dollars, contre 147,4 milliards de dollars trois mois plus tôt. Berkshire Hathaway a racheté pour 1,1 milliard de dollars de ses propres actions au troisième trimestre, portant le total à 7 milliards de dollars depuis le début de l'année.

