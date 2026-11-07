Berkshire Hathaway accélère ses rachats d'actions, son résultat d'exploitation recule

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Berkshire Hathaway BRKa.N a annoncé samedi une baisse de son résultat d'exploitation au troisième trimestre en raison d'une détérioration des résultats de la souscription d'assurances, et a indiqué avoir racheté pour 9,6 milliards de dollars d'actions au cours de ce trimestre.

Ces rachats s'ajoutent aux 4,8 milliards de dollars d'actions que Berkshire avait déjà rachetés plus tôt dans l'année.

Le bénéfice d'exploitation trimestriel a reculé de 6%, passant de 13,49 milliards de dollars un an plus tôt à 12,71 milliards de dollars, soit environ 8.954 dollars par action de classe A.

Le résultat net a reculé de 28% à 22,11 milliards de dollars, en incluant les plus-values et moins-values latentes sur les actions que Berkshire, dont le siège se trouve à Omaha, dans le Nebraska, détient toujours.