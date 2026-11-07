Berkshire Hathaway accélère ses rachats d'actions, son résultat d'exploitation recule

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Berkshire Hathaway BRKa.N a accéléré ses rachats d’actions au troisième trimestre, considérant ses propres actions comme l’un des meilleurs placements pour sa gigantesque trésorerie, tandis que la baisse des résultats de ses activités d’assurance a pesé sur le bénéfice global.

Le conglomérat basé à Omaha, dans le Nebraska, a déclaré samedi avoir racheté pour 9,6 milliards de dollars d’actions au cours du trimestre, en plus des 4,8 milliards de dollars rachetés plus tôt dans l’année et des quelque 2 milliards de dollars supplémentaires rachetés au cours des quatre premières semaines d’octobre.

Le directeur général Greg Abel s’est montré plus disposé à dépenser la trésorerie de Berkshire que son prédécesseur Warren Buffett, qui avait du mal à trouver des opportunités d’investissement vers la fin de ses 60 années à la tête de l’entreprise. Berkshire a clôturé le mois de septembre avec 356,9 milliards de dollars de trésorerie et d’équivalents de trésorerie.

Le trimestre juillet-septembre était le troisième depuis que Greg Abel, 64 ans, a pris la direction de l’entreprise. Warren Buffett, 96 ans, a quitté ses fonctions de président en septembre, mais conserve le titre de président émérite.

Le résultat d’exploitation trimestriel a reculé de 6 % par rapport à l’année précédente, s’établissant à 12,71 milliards de dollars, soit environ 8 954 dollars par action de classe A.

Le secteur de l’assurance a été l’une des principales causes de cette baisse, son bénéfice ayant chuté de 26 %. Le résultat technique a reculé de 43 %, incluant une baisse de 45 % avant impôts chez l’assureur Geico, où les sinistres liés aux accidents et les dépenses publicitaires ont augmenté.

Le résultat net a reculé de 28 % pour s’établir à 22,11 milliards de dollars, en tenant compte des plus-values et moins-values latentes sur les actions que Berkshire détient toujours. Berkshire invite les investisseurs à ne pas tenir compte de la volatilité liée aux fluctuations de valeur des actions qu’elle ne vend pas.

SOUTIEN À L'IA

Les liquidités de Berkshire ont diminué par rapport aux 380,2 milliards de dollars enregistrés fin mars.

Parmi ses acquisitions cette année figurent des milliards de dollars d’actions d’Alphabet GOOGL.O destinées à aider la société mère de Google à se développer dans le domaine de l’intelligence artificielle, bien que le titre se négocie actuellement à un cours inférieur aux prix réduits payés par Berkshire.

Abel a également dépensé 6,8 milliards de dollars en juillet pour acquérir le constructeur immobilier Taylor Morrison, et Berkshire a pris une participation de 4 % dans la société italienne de technologies logicielles Bending Spoons BSP.O .

L’année 2021 a été la plus importante pour Berkshire en matière de rachats d’actions, avec 27 milliards de dollars d’actions rachetées.