 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Berkshire Hathaway accélère ses rachats d'actions, son résultat d'exploitation recule
information fournie par Reuters 07/11/2026 à 15:00

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails financiers et des informations contextuelles tout au long du texte)

Berkshire Hathaway BRKa.N a accéléré ses rachats d’actions au troisième trimestre, considérant ses propres actions comme l’un des meilleurs placements pour sa gigantesque trésorerie, tandis que la baisse des résultats de ses activités d’assurance a pesé sur le bénéfice global.

Le conglomérat basé à Omaha, dans le Nebraska, a déclaré samedi avoir racheté pour 9,6 milliards de dollars d’actions au cours du trimestre, en plus des 4,8 milliards de dollars rachetés plus tôt dans l’année et des quelque 2 milliards de dollars supplémentaires rachetés au cours des quatre premières semaines d’octobre.

Le directeur général Greg Abel s’est montré plus disposé à dépenser la trésorerie de Berkshire que son prédécesseur Warren Buffett, qui avait du mal à trouver des opportunités d’investissement vers la fin de ses 60 années à la tête de l’entreprise. Berkshire a clôturé le mois de septembre avec 356,9 milliards de dollars de trésorerie et d’équivalents de trésorerie.

Le trimestre juillet-septembre était le troisième depuis que Greg Abel, 64 ans, a pris la direction de l’entreprise. Warren Buffett, 96 ans, a quitté ses fonctions de président en septembre, mais conserve le titre de président émérite.

Le résultat d’exploitation trimestriel a reculé de 6 % par rapport à l’année précédente, s’établissant à 12,71 milliards de dollars, soit environ 8 954 dollars par action de classe A.

Le secteur de l’assurance a été l’une des principales causes de cette baisse, son bénéfice ayant chuté de 26 %. Le résultat technique a reculé de 43 %, incluant une baisse de 45 % avant impôts chez l’assureur Geico, où les sinistres liés aux accidents et les dépenses publicitaires ont augmenté.

Le résultat net a reculé de 28 % pour s’établir à 22,11 milliards de dollars, en tenant compte des plus-values et moins-values latentes sur les actions que Berkshire détient toujours. Berkshire invite les investisseurs à ne pas tenir compte de la volatilité liée aux fluctuations de valeur des actions qu’elle ne vend pas.

SOUTIEN À L'IA

Les liquidités de Berkshire ont diminué par rapport aux 380,2 milliards de dollars enregistrés fin mars.

Parmi ses acquisitions cette année figurent des milliards de dollars d’actions d’Alphabet GOOGL.O destinées à aider la société mère de Google à se développer dans le domaine de l’intelligence artificielle, bien que le titre se négocie actuellement à un cours inférieur aux prix réduits payés par Berkshire.

Abel a également dépensé 6,8 milliards de dollars en juillet pour acquérir le constructeur immobilier Taylor Morrison, et Berkshire a pris une participation de 4 % dans la société italienne de technologies logicielles Bending Spoons BSP.O .

L’année 2021 a été la plus importante pour Berkshire en matière de rachats d’actions, avec 27 milliards de dollars d’actions rachetées.

Dividendes

Valeurs associées

ALPHABET-A
284,7800 USD NASDAQ +0,78%
BENDING SPOONS-RG
42,4100 USD NASDAQ -5,94%
BERKSHIRE HATH RG-A
861 627,070 USD NYSE +0,38%
Gaz naturel
3,00 USD NYMEX +1,73%
Pétrole Brent
97,88 USD Ice Europ -1,45%
Pétrole WTI
90,32 USD Ice Europ -0,79%
S&P 500 INDEX
7 376,86 Pts CBOE +0,31%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
97,88 -1,45%
CAC 40
8 139 -0,81%
Or
4 065,99 0,00%
EUR/USD SPOT
1,114 0,00%
TOTALENERGIES
79,73 -1,20%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank