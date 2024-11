Berkshire, Boeing, Marriott, Nvidia... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway a dévoilé vendredi soir des profits opérationnels en repli et une trésorerie à un plus haut historique à 325,2 milliards de dollars. La société d'investissement de Warren Buffett a généré un bénéfice net de 26,25 milliards de dollars au troisième trimestre contre une perte nette de 12,77 milliards de dollars sur la même période en 2023. Une règle comptable oblige la société à enregistrer les moins ou plus-values latentes sur son portefeuille de titres et de produits dérivés.

BioNTech

BioNTech est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après la publication de ses résultats du troisième trimestre. Le groupe pharmaceutique a pourtant abaissé ses perspectives : le chiffre d'affaires 2024 est désormais attendu dans le bas de la fourchette des prévisions, soit entre 2,5 et 3,1 milliards d'euros. Le bénéfice dilué par action a atteint 0,81 euro au troisième trimestre contre 0,66 euro il y a un an. Le groupe a cependant perdu 3,83 dollars par action sur neuf mois, contre un gain de 1,94 dollar il y a un an.

Boeing

Les salariés de Boeing dans la région de Seattle sont appelés à voter ce lundi sur l'offre améliorée proposée par la direction pour mettre un terme à une grève de sept semaines et relancer la production. La direction a proposé une augmentation de salaire de 38% (contre 35% précédemment) sur quatre ans, très proche de la demande des grévistes (+40%) et le versement d'une prime de 12 000 dollars (contre 7000 dollars précédemment), à la signature de l'accord. Cette grève paralyse la production du 737, du 777 et du 767 cargo, dont les livraisons cumulent déjà les retards.

Lockheed Martin

L'Australie a décidé de mettre fin à son activité d'achat avec Lockheed Martin Australia pour un système de communication par satellites à orbite unique basé sur l'orbite géostationnaire, selon un communiqué publié ce lundi par le ministère de la Défense australienne. Le ministère a indiqué qu'il concentrera dorénavant ses efforts sur le développement d'un système de communication multi-orbite.

Marriott International

Le groupe hôtelier Marriott International est attendu en repli à Wall Street à la suite d’un nouvel avertissement sur ses résultats. Au troisième trimestre, son bénéfice net s’est élevé à 584 millions de dollars, soit 2,07 dollars par action, contre 752 millions de dollars, un an auparavant. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 2,26 dollars alors que le consensus s’élevait à 2,31 dollars. Le chiffre d'affaires a augmenté de 6% à 6,255 milliards de dollars.

Nvidia /Intel

Passage de relais au sommet dans le secteur des semi-conducteurs, Nvidia remplacera Intel au sein du Dow Jones, indice phare de la place new-yorkaise, à partir du 8 novembre. A la clôture de vendredi, le spécialiste des puces pour les applications d'intelligence artificielle affiche une capitalisation boursière de 3320 milliards de dollars contre seulement 100 milliards de dollars pour le géant des semi-conducteurs en difficulté.

Tesla

Tesla est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après que la China Passenger Car Association a annoncé que le constructeur avait vendu 68.280 véhicules électriques fabriqués en Chine au mois d’octobre, un chiffre en baisse de 5,3% sur un an.