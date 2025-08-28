 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Berkshire augmente sa participation dans l'entreprise japonaise Mitsubishi à 10,23 %
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 05:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Berkshire Hathaway, par le biais de sa filiale National Indemnity Company, a augmenté sa participation dans la société japonaise Mitsubishi Corp 8058.T à 10,23 %, contre 9,74 % précédemment, a déclaré Mitsubishi jeudi.

Berkshire avait déjà augmenté ses participations dans cinq maisons de commerce japonaises, dont Mitsubishi, en mars.

