Berkshire augmente sa participation dans l'entreprise japonaise Mitsubishi à 10,23 %

Berkshire Hathaway, par le biais de sa filiale National Indemnity Company, a augmenté sa participation dans la société japonaise Mitsubishi Corp 8058.T à 10,23 %, contre 9,74 % précédemment, a déclaré Mitsubishi jeudi.

Berkshire avait déjà augmenté ses participations dans cinq maisons de commerce japonaises, dont Mitsubishi, en mars.