Berkeshire Hathaway accuse une perte nette trimestrielle faramineuse de 43,8 milliards d'euros

(AOF) - Berkshire Hathaway, la société dirigée par le milliardaire Warren Buffett, a fait état d'une perte de 43,8 milliards de dollars au deuxième trimestre à cause de la chute des marchés d'actions américains, après un bénéfice net de 28,1 milliards de dollars un an auparavant.

Le groupe a néanmoins vu son résultat d'exploitation progresser grâce à l'assurance et aux activités dans les chemins de fer. Son bénéfice d'exploitation a crû sur la période de 39% à 9,28 milliards de dollars.

"Le montant des gains/pertes d'investissement au cours d'un trimestre donné n'a généralement pas de sens", tempère Berkshire Hathaway dans son communiqué de résultats.

Le Canadien Greg Abel a été désigné pour succéder à la tête de Berkshire Hathaway au multimilliardaire Warren Buffet, surnommé "l'Oracle d'Omaha" - du nom de sa ville natale dans le Nebraska -, et qui fêtera ses 92 ans à la fin du mois.

Les investisseurs suivent de près Berkshire Hathaway car, avec sa dizaine d'activités, ses résultats reflètent généralement les tendances économiques générales.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une belle dynamique de développement pour l'assurance-vie française

La progression de l'assurance-vie se poursuit au fil des mois. Sur les quatre premiers mois de l'année, les cotisations ont atteint 53,7 milliards d'euros, un niveau inégalé depuis plus de dix ans. A 10,5 milliards d'euros, la collecte nette retrouve elle aussi son niveau le plus élevé depuis 2011 sur une période similaire. Au final, à fin avril 2022, les encours des contrats d'assurance vie ont atteint 1.847 milliards d'euros, en croissance de 1,1% sur un an. Ces bonnes performances sont en partie liées au succès croissant du PER (Plan d'Epargne Retraite). Depuis le début de l'année 2022, les PER commercialisés par un assureur ont affiché 592.000 assurés supplémentaires et 9,3 milliards d'euros de versements. Fin avril 2022, 3,2 millions d'assurés détenaient un PER, ce qui représentait un encours de 39 milliards d'euros. Sans tenir compte des transferts, 87 % des nouveaux titulaires d'un PER (à fin décembre 2021) l'avaient souscrit auprès d'un assureur.