Berkem: trésorerie de 11,5 millions d'euros à fin 2022, chiffre d'affaires en progression de 12%

(AOF) - Berkem annonce une trésorerie de 11,5 millions d'euros au 31 décembre 2022. Le spécialiste de la chimie du végétal confirme son ambition de réaliser un chiffre d’affaires d’au moins 85 millions d’euros à horizon 2024 suite aux opérations de croissance externe qu’il a réalisées, avec une marge d’EBITDA « de l'ordre de 25% ». Le groupe enregistre en 2022 une perte nette de 1,57 million d’euros, contre un résultat net positif de 1,20 million en 2021. Le chiffre d’affaires annuel de Berkem atteint 51,6 millions d'euros en progression de 12% par rapport à l’exercice 2021.

Berkem souligne qu'il a réalisé d'importants investissements en R&D et en affaires réglementaires en 2022 dans le but de renforcer ses innovations " produits " et de sécuriser les demandes d'autorisation de mise sur le marché. 1,7 million d'euros a été investi en 2022, soit 4,5 fois le montant investi en 2021.

